Duha (Kuşluk) namazı ne zaman kılınır? Kuşluk vakti nedir?

Kuşluk, güne ait bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde kuşluk ya da duha namazı kılınması tavsiye edilir. Peki, kuşluk vakti namazı nasıl kılınır?

Güne ait bir zaman dilimi olan kuşluk, Arapça’da duha olarak bilinir. Güneşin doğuşundan kırkbeş dakika sonrasında başlar ve öğle vaktinden 20 dakika kadar önce sona erer. Halk arasında sabah ile öğle vakti arasında kalan zaman dilimi olarak da tanımlanır.

Bu zaman diliminde kuşluk ya da Duha namazı kılınması tavsiye edilir. Bu zaman diliminde, öğle vaktine yakın bir zamanda yapılan kahvaltı, kuşluk kahvaltısı olarak da bilinir. Kahvaltıda hafif yemekler de bulunduğu takdirde, kuşluk yemeği olarak bilinir.

İşrak veya duhâ (kuşluk) namazları ne zaman ve nasıl kılınır?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).