Düelloyu kazanan Ağrı 1970 Spor

Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci turunda günün ilk karşılaşmasında Ağrı 1970 Spor ile Artvin Hopaspor karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Ağrı 1970, 30. dakikada Semih Mustafa Usta’nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da etkili futbolunu sürdüren Ağrı 1970 Spor, 46’da Erolcan Akdağ’ın golüyle 2-0 öne geçti.

Oyuna ağırlığını koyan Artvin Hopaspor, Hasan Gündoğdu’nun 70. ve 87’de kaydettiği gollerle skoru 2-2 yaptı ve maç uzatmalara gitti. Artvin Hopa 93’te Volkan Pala’nın attığı golle 3-2 öne geçti. Ağrı 99’da Murat Kara’nın golüyle 3-3’ü buldu ve maç penaltılara gitti. Ağrı penaltılarda rakibini 7-5 yenerek 3. tura yükseldi.