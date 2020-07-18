Dudak kanseri ölümcül olmasına rağmen, erken teşhis edildiğinde hemen her zaman iyileşebilen bir hastalıktır. Dudak derisinde oluşan bu hastalık daha ziyade alt dudakta oluşuyor. Özellikle güneş ışınlarına aşırı maruz kalanlarla, tütün kullananlarda görülüyor.

Dudak kanseri nedir?

Dudak bölgesinde çeşitli faktörler nedeniyle normal hücre yapısının bozulması sonucunda oluşan hastalığa dudak kanseri deniliyor. Lezyonlar, dudakta iyileşmeyen yara halindedir. 2 santimetreden büyük olanlar ve üst dudak lezyonlar, boyun lenflerine daha çok metastaz yaparlar.

Uzun süre güneş ışığına maruz kalma ve tütün kullanımı sonucunda dudak bölgesinde lezyonlar oluşuyor. Bunlar iyi veya kötü huylu olabiliyor. Erken fazda dudakta görülen beyaz kabuklu lezyonlar şüphelidir. Özellikle kabuğu kaldırılınca kanama görülmesi kanserin işareti olabilir.

Dudak kanserinin en sık görüleni skuamoz hücreli kanser (epidermoid kanser) türüdür. Bu kanser, dudak yüzeyini kaplayan ve epitel adını alan örtücü tabakadan kaynaklanıyor. Genellikle ağız, boğaz, gırtlak ve yutak bölgelerinde görülüyor.

Bu kanser türünün dışında, dudağın iç yüzeyini örten mikroskobik tükürük bezlerinden kaynaklanan tümörler veya cilde rengini veren hücrelerden kaynaklanan melanom tümörleri de görülebiliyor. Nadiren de olsa, dudağın yapısına katılan kaslar, damarlar, bağ dokusu gibi dokularda da çok tümörler gelişebiliyor.

Dudak kanseri belirtileri nelerdir?

* Dudakta düz veya hafifçe kabarık, beyaz renk değişikliği

* Dudakta iyileşmeyen yara, karıncalanma, yumru/şişlik, ağrı veya hissizleşme

* Uzun süredir iyileşmeyen yaralar.

* Dudak hareketlerinde bozukluk (ses, diksiyonda, çiğneme ve yemede bozukluk)

* Erken fazda dudakta görülen beyaz kabuklu lezyonlar

* İlerleyen evrelerde çene kemiği tutulması

Dudak kanseri neden ve nasıl olur?

- Sigara, çiğneme tütün, enfiye, puro ve diğerleri dâhil herhangi bir tür tütün kullanımı

- Açık ten rengi,

- Dudakların aşırı güneş ışığına maruz kalması,

- Bağışıklık sisteminde zayıflık,

- Alkol,

- Sağlıksız beslenme,

- B12 vitamini veya demir eksikliği anemisi,

- Düşük bağışıklık sistemi dudak kanserini tetikleyen nedenler olarak sıralayabiliriz.

Yukarıdaki nedenlere bağlı olarak dudak bölgesindeki hücrelerin DNA’larında bir mutasyon oluşabiliyor. Hücreler, ölmeleri gereken yerde yaşamaya devam edebiliyorlar. Kontrolsüz şekilde çoğalabiliyorlar. Biriken hücreler küme oluşturup tümör halini alıyorlar. Normal dokulara saldırıp, onları yok edebiliyorlar.

Dudak kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Dudak kanseri tedavisinde, cerrahi operasyon en yaygın kullanılan ilk yöntemdir. Genellikle erken evre, küçük ve yayılmamış kanserlerde tercih ediliyor. Ameliyatla birlikte veya bağımsız olarak radyoterapi, kemoterapi yöntemleri de uygulanıyor.

Tümör çapı 1 santimetreden küçükse “V” rezeksiyon veya radyoterapi yöntemi, daha büyük tümörlerde cerrahi işlem uygulanıyor. İleri evre tümörlerde cerrahi işlem genellikle postoperatif radyoterapi ile birlikte uygulanıyor. Dudağın yarısına kadar olan defektler primer kapatılıyor. Fakat 2/3 ünden daha fazla defekt oluşan hastalarda lokal cilt flepleri ile rekonstrüksiyon tercih ediliyor.

Dudak kanseri tedavisinde sadece dudaktaki lezyon çıkartılmıyor. 1.5 santimetreden büyük lezyonlarda muhakkak boyundaki bölgenin drene olduğu lenf bezlerinin boyun disseksiyonu ile birlikte temizleniyor.

Dudak kanseri tedavisi için bitkisel ve alternatif öneriler

1- Bol oksijenli ortamda bulunun.

2- Stresten ve depresyondan uzak durun.

3- Aşırıya kaçmadan düzenli olarak spor ve egzersiz yapın.

4- Düzenli uyku alışkanlığı kazanın. Mümkünse 13.00-15.00 saatleri arasında uyuyun.

5- Sarımsak, soğan, havuç (günde 3 adet), siyah turp ve maydanozu günlük olarak tüketin.

6-Zerdeçal ve kekiği mutlaka kullanın.

7- Kekik çayı ve yeşil çay, kilonuzun 1/30’u kadar su ve limonlu su içebilirsiniz.

8- Yoğurt ve suyu, kefir, boza bol bol tüketin.

9- A, B, C, D, E vitaminlerini almayı unutmayın.

10- Tütünden, alkolden, güneş ışınlarından ve solaryumdan uzak durun.

11- Nergis çiçeği, andız otu, ökse otu, civanperçemi, aynı sefa, altın otu kanserli hücrelerin çoğalmasının azaltılmasında ve ölmelerinde etkili bitkisel çözümlerdir.

12- doktorunuzun kontrolü kapsamında; sinirli otu, atkuyruğu kırkkilit otu kullanabilirsiniz.