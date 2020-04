Dudak çatlaması sıkça yaşanılan bir problemdir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak dudak çatlaması problemleri ortaya çıkmaktadır. Hal böyle olunca dudak çatlaması için pek çok kişi bitkisel çözüm metotlarını araştırmaktadırlar. Son aylarda en çok araştırılan biri de dudak çatlamasının bitkisel çözüm metotlarıdır. Peki, dudak çatlamasına ne iyi gelir? Kanama ve çatlamayı önlemek için alınması gereken vitaminler ve yöntemler nelerdir? İşte dudak çatlamasına yönelik öneriler. Dudak çatlaması sıklıkla karşılaşılan problemdir. Vitaminsizliğe veya başka hastalıkların yan etkisi olarak ortaya çıkmaktadır.

Dudak çatlamasına ne iyi gelir?

Dudak çatlamasına iyi gelen bitkisel yöntemler mevcuttur. Bu bitkisel yöntemleri tercih ederek doğal yollardan dudak çatlamasını engelleyebilirsiniz.

Aloevera Yağı: Her derde deva ve çare olan aloevera yağı adeta mucizevi bir bitkisidir. Dudak çatlaması problemi sık sık yaşıyorsanız aloevera yağını dudaklarınıza sürerek çatlamasını engelleyebilirsiniz. Dudak çatlamasından doğan dudak tahribatı da aloevera bitki ile geçirmeniz mümkün. Aloevera bitki yağını gece dudağınıza sürün ve sabaha kadar bu şekilde uyuyun. Sabah kalktıktan sonra dudak çatlaması problemlerinizden kurtulmuş olacaksınız:

Salatalık: Salatalığın cilde oldukça iyi geldiği bilinmektedir. Dudak çatlaması problemi için de salatalık kullanabilirsiniz. Dudak çatlaması dudağın nemsiz kalmasından dolayı meydana gelmektedir. Salatalık da dudakların nem ihtiyacını karşılamaktadır. Salatalığın iç tarafı yani sulu tarafını dudağınıza yarım saat boyunca sürerek dudak çatlamasının önüne geçebilirsiniz.

Toz Şeker: Toz şeker dudakların ölü dokularını iyileştirmektedir. Ayrıca bundan sonra da toz şeker ile birlikte dudaklardaki ölü dokuların oluşmasını engelleyebilirsiniz. Ölü dokular dudaklarda çatlamaya neden olmaktadır. Toz şekerin daha iyi tesir etmesi için bir tatlı kaşığı toz şekerin üstüne bal ilave ederek dudaklarınıza sürün. Bu şekilde dudaklarınızdaki çatlamalar yok olacak ve dudaklarınız daha sağlıklı bir görünüme kavuşacaktır. Ayrıca çatlamaya bağlı olarak acılar da ortadan kalkacaktır. Toz şeker uygulamasını yaptıktan sonra ılık bir suyla dudaklarınızı temizleyebilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı insan sağlığına en faydalı doğal yağlardan biridir. Aynı zamanda kurumuş dudaklara ve çatlamış dudaklar içinde Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı dudakların nemlenmesini sağlayacak ve bu şekilde çatlamasını engelleyecektir.

Gül Yaprağı: Gül yaprağı dudak çatlamasına birebir olan bitkisel çözüm yollarından biridir. Gül yaprağı dudakların tahrişini alacak ve dudaklarınızı onaracaktır. Bir avuç gül yaprağı ile birlikte bir ılık sütün üstüne serpiştirin. Ardından yarım saat bu şekilde durduktan sonra gül yaprağını dudaklarınıza sürebilirsiniz. Gül yapraklarını lapa haline getirerek dudaklarınıza sürmeniz gerekmektedir. Bu şekilde dudak çatlamalarınızdan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

Bal: Bal her derde deva olarak bilinir. Dudak çatlaması problemlerini sıkça yaşayan kişiler için de uzmanlar tarafından bal önerilir. Balı dudaklarınıza direkt olarak sürerek dudaklarınızdaki tahribatı ve kanamayı önleyebilirsiniz. Bu şekilde dudaklarınız kısa süre içerisinde çatlaması geçecektir. Bal yöntemini günde 2 defa uygulayabilirsiniz. Dudaklarınız daha sağlıklı bir görünüm elde edecektir. Balın organik olmasına bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor.

Kanama ve çatlamayı nnlemek için alınması gereken vitamin ve yöntemler

Dudak çatlamasından kaynaklı olarak dudak kanamaları ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca çatlamaya bağlı olarak da sık sık soyulmalar yaşanabilmektedir. Dudak kanaması dudaklarda vitaminsizlikten kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Dudakların kanamasını önlemek için vücudunuza gerekli vitaminleri almanız gerekmektedir. Doğal ve bitkisel yöntemler ile birlikte vücuttaki gerekli vitamin miktarını alabilirsiniz.

Portakal: Portakal c vitamini bakımından en zengin meyvelerden biridir. Dudakların çatlaması ve kanaması c vitamini eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bol bol gün içerisinde portakal tüketerek vücudun vitamin ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bu şekilde dudak çatlamasının önüne geçebilmek mümkündür. Portakalı dilerseniz meyvesi ile birlikte ya da portakal suyu şeklinde tüketebilirsiniz. Portakal suyu yoğun miktarda c vitamini içerir.

Zeytinyağı: Zeytinyağı ile birlikte dudak çatlamalarınızı engelleyebilirsiniz. Zeytinyağı nemlendirici ve dezenfekte edici özelliği bulunmaktadır. Doğal zeytinyağını dudaklarınız çatladığı zaman sürebilirsiniz. Tam anlamıyla dudaklarınızı korur ve onarır. Zeytinyağını pamuk yardımı ile birlikte dudaklarınıza sürebilirsiniz.

Papaya Meyvesi: Papaya bitkisi oldukça yararlı bir bitkidir. Dudak çatlamalarına ve kanamaların önüne geçmektedir. Papaya lapası ciltler için oldukça zengin enzimlere sahip bir meyvedir. Eğer dudaklarınızda kanama ve çatlama varsa mutlaka bu meyveyi denemelisiniz. Papaya dilimi ve balı birlikte karıştırarak macun kıvamına getirin. Daha sonra dudaklarınıza bu macun kıvamına getirdiğiniz karışımı sürebilirsiniz. Bu şekilde dudaklarınızın kanaması duracak ve iyileşme gözlemlenecektir.

Su: Su dudakların nemlendirici özelliğini geri kazandıran doğal yollardan biridir. Bol bol su içerek dudaklarınızı su ile birlikte ıslatarak dudak kuruluğunun önüne bu şekilde geçebilirsiniz. Su içmemeye bağlı olarak dudaklarda kuruluk ve kanama meydana gelebilmektedir. Bu yüzden dolayı vücudunuzu sudan mahrum bırakmayarak bol bol su içerek dudak sağlığınıza tekrardan kavuşabilirsiniz. Dudak çatlamasını engellemek için günde en az 10 bardak su tüketmeniz önerilmektedir.

Limon: Limon c vitamini bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Dolayısıyla çay içerken limon sıkarak c vitamini ihtiyacınızı bu şekilde karşılayabilirsiniz. Dilerseniz limonu direkt olarak da tüketebilirsiniz. C vitamini eksikliğinden kaynaklı olarak kanamalar dudaklarda yaşanabilir. Bol bol c vitamini alarak limon ile birlikte dudak çatlamalarının önüne geçebilirsiniz. Dudak çatlamaları limon suyu ile de geçmektedir Limon suyunu dudaklarınıza sürebilirsiniz. Bu şekilde 30 dakika bekleterek çatlamalardan ve kanamalardan kurtulabilirsiniz.