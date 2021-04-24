12 ülkedeki 12 farklı şehirde oynanması planlanan EURO 2020'de ev sahibi sayısı, seyirci garantisi sonrasında dün resmen 11'e düştü. Budapeşte (Macaristan) yüzde 100, St.Petersburg (Rusya) ve Bakü (Azerbaycan) yüzde 50, Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya), Glasgow (İskoçya), Kopenhag (Danimarka) ve Roma (İtalya) yüzde 25-33, Londra (İngiltere) yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin vereceğini duyurmuştu. Ancak Dublin (İrlanda Cum.), Bilbao (İspanya) ve Münih (Almanya) için gerekli garantiler alınamamıştı. Bu üç şehir için yapılan son toplantının ardından Dublin ve Bilbao, finallerden çıkarıldı. Bilbao'nun hakları; yüzde 30 seyirci ile aynı ülkeden Sevilla'ya geçti.

Münih'te en az 14.500 seyirci

Dublin'in E Grubu'ndaki 3 maçı; B Grubu'nda 3 maçı ve 1 çeyrek finali olan St.Petersburg'a, son 16 Turu karşılaşması da; D Grubu'nda 3 grup, 2 yarı final ve 1 finali olan Londra'ya verildi. F Grubu'nda 3 maç ve 1 çeyrek finali olan Münih'in ise en az 14 bin 500 seyirci garantisi vermesi sonrası turnuvaya ev sahipliği yapması kesinleşti. Turnuvanın açılışı, İsviçre ve Galler'in de yer aldığı A Grubu'nda 11 Haziran'da Roma'daki İtalya-Türkiye maçıyla gerçekleşecek. A Milli Takımımız, 16 Haziran'da Galler'le, 20 Haziran'da da İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak.

İşte kupanın ev sahipleri

Yer Kapasite Seyirci garantisi

Puskas (Budapeşte) 67.215 67.215

Olimpiyat (Bakü) 68.700 34.350

Krestovsky (St.Petersburg) 68.134 34.067

Olimpiyat (Roma) 70.634 23.309

Wembley (Londra) 90.000 22.500

Ulusal Arena (Bükreş) 55.600 18.348

J.Cruyff Arena (Amsterdam) 54.990 18.146

La Cartuja (Sevilla) 60.000 18.000

Hampden Park (Glasgow) 51.866 17.115

Allianz (Münih) 75.000 14.500

Parken (Kopenhag) 38.065 12.561

(Not: Seyirci sayıları, şehirlerin şu anki maksimum garantisi üzerine düzenlenmiştir.)







