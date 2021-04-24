Dublin ve Bilbao EURO 2020'den çıkarıldı
Dublin ve Bilbao, seyirci garantisi veremediği için EURO 2020'nin ev sahipliğinden çıkarıldı. Bilbao'nun yerini, yine İspanya'dan Sevilla aldı. Dublin'in ise grup maçları St.Petersburg'a, son 16 karşılaşması Londra'ya verildi.
12 ülkedeki 12 farklı şehirde oynanması planlanan EURO 2020'de ev sahibi sayısı, seyirci garantisi sonrasında dün resmen 11'e düştü. Budapeşte (Macaristan) yüzde 100, St.Petersburg (Rusya) ve Bakü (Azerbaycan) yüzde 50, Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya), Glasgow (İskoçya), Kopenhag (Danimarka) ve Roma (İtalya) yüzde 25-33, Londra (İngiltere) yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin vereceğini duyurmuştu. Ancak Dublin (İrlanda Cum.), Bilbao (İspanya) ve Münih (Almanya) için gerekli garantiler alınamamıştı. Bu üç şehir için yapılan son toplantının ardından Dublin ve Bilbao, finallerden çıkarıldı. Bilbao'nun hakları; yüzde 30 seyirci ile aynı ülkeden Sevilla'ya geçti.
Münih'te en az 14.500 seyirci
Dublin'in E Grubu'ndaki 3 maçı; B Grubu'nda 3 maçı ve 1 çeyrek finali olan St.Petersburg'a, son 16 Turu karşılaşması da; D Grubu'nda 3 grup, 2 yarı final ve 1 finali olan Londra'ya verildi. F Grubu'nda 3 maç ve 1 çeyrek finali olan Münih'in ise en az 14 bin 500 seyirci garantisi vermesi sonrası turnuvaya ev sahipliği yapması kesinleşti. Turnuvanın açılışı, İsviçre ve Galler'in de yer aldığı A Grubu'nda 11 Haziran'da Roma'daki İtalya-Türkiye maçıyla gerçekleşecek. A Milli Takımımız, 16 Haziran'da Galler'le, 20 Haziran'da da İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak.
İşte kupanın ev sahipleri
Yer Kapasite Seyirci garantisi
Puskas (Budapeşte) 67.215 67.215
Olimpiyat (Bakü) 68.700 34.350
Krestovsky (St.Petersburg) 68.134 34.067
Olimpiyat (Roma) 70.634 23.309
Wembley (Londra) 90.000 22.500
Ulusal Arena (Bükreş) 55.600 18.348
J.Cruyff Arena (Amsterdam) 54.990 18.146
La Cartuja (Sevilla) 60.000 18.000
Hampden Park (Glasgow) 51.866 17.115
Allianz (Münih) 75.000 14.500
Parken (Kopenhag) 38.065 12.561
(Not: Seyirci sayıları, şehirlerin şu anki maksimum garantisi üzerine düzenlenmiştir.)