1800 metre çim pistte koşulacak olan G2 Balanchine Stakes için bu yıl Peri Lina ile birlikte 4 ve yukarı yaşlı toplam 6 kısrağın deklaresi yapıldı. 150.000 Dolar birincilik, 250.000 Dolar toplam ikramiyeli koşuda start alacak olan kısrakların tamamı 17 Ocak günü Poetic Charm’ın galibiyetiyle sonuçlanan 1600 metre çim pistteki G2 Cape Verdi Stakes’e katılmıştı.

TSİ 19.50’de koşulacak olan G2 Balanchine Stakes’te 3. kulvardan koşuya başlayacak olan Peri Lina jokey Selim Kaya ile piste çıkacak.

Yaklaşık 1 aydır Dubai’de idmanlarını sürdüren Good Curry ise bu yılki ilk startı için 1200 metre kum pistte, TSİ 20:25’te gerçekleştirilecek olan Handikap koşuya jokey Halis Karataş ile deklare oldu. Good Curry de Peri Lina gibi 3. kulvardan koşuya başlayacak.

90-108 Handikap puan aralığındaki safkanların katılabildiği 81.000 Dolar birincilik, 150.000 Dolar toplam ikramiyeli koşuda en ağır sıkleti taşıyacak olan Good Curry’nin 9 rakibi arasında geçen yıl ABD’de G3 galibiyeti bulunan Switzerland, karnavalda bu yıl koşu kazanma başarısı gösteren Nine Below Zero ve Godolphin Ekürisi’nin kısrağı Victory Wave gibi isimler bulunuyor.