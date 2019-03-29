Dubai’de bulunan ve G2 Godolphin Mile’da start alacak olan temsilcimiz Good Curry de ahırlar bölgesinde son çalışmasını 29 Mart Cuma sabahı yaptı.

Good Curry’nin sahibi, Kulübümüz Asli Üyesi İsmail Hadioğlu yaptığı açıklamada: “Son idmanımızı yaptık. Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık binek ve tırıslarla çalışmalarımızı tamamladık yaşadığımız problemlerden dolayı. Ancak son yarışı G3 Burj Nahaar’dan önce de benzer sorunları yaşamıştık. 2 ayda 10 gün sahaya girebildik. Fakat ben safkanıma bu yarışta daha çok güveniyorum, daha iyi koşacağını düşünüyorum.” dedi.

Cuma sabahı erken saatlerde ilk olarak G1 Dubai Turf’te start alacak olan Japonya’nın şampiyon kısrağı Almond Eye piste çıktı.

Japon Yarışçılık Basını’nın da yoğun ilgi gösterdiği, geçen yıl dişilere ait Triple Crown’ı tamamlayan ve G1 Japan Cup’ı yaşça büyük ve erkek rakiplerini de mağlup ederek kazanan Almond Eye’ın antrenörü Sakae Kunieda, TJK TV’ye yaptığı açıklamada: “Kısrağımız iyi durumda. Bu yarışa hazır girmesi için her şeyi yaptık. İyi bir yarış bekliyoruz.” derken, Almond Eye’ın yıl sonundaki muhtemel hedefi olan G1 Prix de l’Arc de Triomphe öncesi şu an kesinleşmemekle birlikte bir yarış daha koşmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca Kunieda, Türkiye ve Japonya’nın uzun yıllardır dost ülkeler olduğunu belirtti ve Almond Eye’ı G1 Dubai Turf’te destekleyen Türk yarışseverlere de teşekkürlerini iletti.

Dubai World Cup günü öncesi Japonya, ABD, İrlanda gibi ülkelerden gelen misafir safkanların da son çalışmalarını tamamlaması ve yarışlardan önce yapılan basın toplantılarının da sona ermesiyle birlikte artık final günü için geri sayım başlamış oldu.



