Dualar ordumuzla!

Türk ordusu, ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik sınır ötesi harekâtlardan birini dün Suriye’nin kuzeyinde başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı ‘Barış Pınarı Harekâtı’nı saat 16.00 itibarıyla başlattığını bildirdi.

30 kilometre girdik

Türk jetleri ve obüsler, Suriye’nin Resulayn ve Tel Abyad şehirlerindeki YPG hedeflerini vurdu. Türk savaş uçakları, harekat kapsamında Fırat nehrinin doğusunda 30 kilometre derinliğe kadar girerek hedefleri yerle bir etti. Terör örgütü hedeflerine yönelik harekatla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından sık sık gelişmelerle ilgili bilgi verildi.

Destek çığ gibi büyüdü

‘Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının ardından Ordumuz’a destek çığ gibi büyüdü. Türk milleti bir kez daha ordusunun yanında olduğunu gösterdi. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere, Süper Lig kulüpleri, federasyon başkanlıkları resmi hesaplarından ‘Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili paylaşımda bulundu, Mehmetçiğe destek verdi. Tüm Türkiye olarak dualarımız kahraman askerlerimiz için.