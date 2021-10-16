Bir dönem Galatasaray 'da top koşturan dünya yıldızı Didier Drogba, France TV'ye açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki isim Türkiye, İngiltere ve Fransa'da oynadığı dönemde ırkçı saldırılara maruz kaldığını ancak bunları umursamadığını açıkladı.

" Fenerbahçe maçları, İngiltere ve Fransa'da ırkçılıkla karşılaştım"

Drogba, "Benim gözümde ırkçılıkla mücadele etmenin birkaç yolu var. Bunlar kişisel şeyler. Fenerbahçe maçlarında ırkçılıkla karşılaştım umursamadım. İngiltere'de ve Fransa'da da karşılaştım ama umursamadım. Bunun cehalet olduğunun farkındayım." ifadelerini kullandı.

"En güçlü olmayı tercih ettim"

Didier Drogba ırkçı ve sayıgısız insanlarla mücadele yöntemini de anlattı.

"İyi bir izlenim bırakmak için yaptığım işte disiplinde en iyisi ve en güçlü olmayı tercih ettim" diyen Didier Drogba, "Bu benim saygıyı zorlama yöntemimdi. Yani beni ten rengimden dolayı sevmiyorsun ama bana katlanmak zorundasın, güçlü olduğum için beni alkışlamalısın. Bu benim ırkçı ve aptal insanlarla savaşma yöntemim oldu." diye konuştu.

Galatasaray kariyeri

Marsilya'da gösterdiği performansla Chelsea'ye transfer olan Didier Drogba, 8 sezon oynadığı İngiliz devinde dünyanın en iyi futbolcuları arasında girdi. Golcü oyuncu Maviler'de 16 kupa kazandı.

Chelsea'nin ardından Çin'e giden Drogba, 2012-13 sezonunun devre arasında Galatasaray'ın yolunu tuttu. Fildişi Sahilili oyuncu bir buçuk sezon geçirdiği Sarı-Kırmızılılarda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı.

Didier Drogba Galatasaray'da 53 maça çıkarken 20 gol attı ve 13 asist yaptı.