Drogba’dan ırkçılığa karşı duran Webo ve Demba Ba’ya teşekkür

Bir dönem Galatasaray ’da da forma giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı sessiz kalmayan Pierre Webo ve Demba Ba’ya teşekkür etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndaki PSG-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun, yardımcı antrenör Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasına tepkiler devam ediyor.

Fildişi Sahilli eski futbolcu Drogba, Twitter hesabından Webo ve Demba Ba’nın hakem Coltescu’ya tepki gösterdiği anları paylaşarak, "Buna karşı çıktıkları için Webo ve Demba Ba’ya, sahayı terk ettikleri için de oyunculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Drogba, bir sonraki gönderisinde ise UEFA ve FIFA’nın resmi hesaplarını etiketleyerek, "Irkçılığa hayır." mesajını paylaştı.