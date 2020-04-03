Fransa'da yayınlanan bir programda, corona virüsü aşısının Afrika'da denenebileceğini konuşan iki doktorun bu diyaloğu Afrikalı ünlü oyuncuları adeta çıldırttı. Süper Lig'de oynayan Didier Drogba ve Samuel Eto'o, iki doktorun sözlerine sert paylaşımlar yaptı.

Didier Drogba sosyal medya hesabından, "Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullanırken Samuel Eto'o daha sert bir paylaşım yaptı. Samuel Eto'o twitter hesabından o..çocukları ifadesini kullandı.







