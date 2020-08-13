Drita, hükmen yenildi!

UEFA, İsviçre’nin Nyon kentinde Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield ile Drita arasında önceki gün oynanması planlanan ancak Kosova temsilcisinde iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen maçla ilgili kararını verdi. Kosova ekibi Drita takımı hükmen mağlup olarak elendi. Açıklamada, UEFA yönetmeliklerine göre Drita’nın 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği ve Linfield’in bir üst tura yükseldiği kaydedildi.