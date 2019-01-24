Orta saha için Tolgay Arslan ve Adrien Silva isimleri gündemdeydi. Ancak Chelsea ile Victor Moses için görüşmeler sürerken, Maviler’den ilginç bir öneri geldi.

İngiliz ekibi, Sarri’nin kadroda düşünmediği Danny Drinkwater’ı da kiralık olarak Fenerbahçe’ye vermeyi teklif etti. Görüşmeleri yürüten Comolli, bu öneriyi hemen yönetime ve Ersun Yanal’a iletti. Yapılan fikir alışverişleri sonrası 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferine onay çıktığı öğrenildi.

Oyuncuyla görüşülecek

Fenerbahçe cephesi, Drinkwater ile görüşmelere başlayacak. Chelsea’nin de yardımıyla oyuncunun ikna edilmesi çok da zor olmayacak gibi görünüyor. İngiliz bahis siteleri de bu düşüncede. Ara transfer dönemi için açılan bahislerde, Drinkwater’in Sarı-Lacivertliler’e imza atmasına ‘düşük’ bir oran verildi ve Fenerbahçe favori olarak gösterildi.

Tarihi şampiyonluğu yaşadı

Manchester United altyapısından yetişen Danny Drinkwater, 2012’de imza attığı Leicester’da patlama yaşadı. İngiliz ekibinin 2016’daki tarihi şampiyonluğunda, yıldız futbolcu da büyük pay sahibi oldu. Drinkwater, Kante ile birlikte orta sahanın ortasında müthiş bir performans sergiledi. Bu ikiliden Kante 2016’da 36 milyon Euro’ya, Drinkwater ise 2017’de 38 milyon Euro’ya Chelsea’nin yolunu tuttu.