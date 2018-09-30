Drift şampiyonası nefes kesti

Şampiyona, yerli ve yabancı sporcuların sezon boyunca hazırladıkları güçlü otomobillerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 1'i kadın 16 sporcunun yer aldığı şampiyonya Kayserili otomobil tutkunları da yoğun katılım göstererek heyecana ortak oldu.

Drift Kulübü Başkan Yardımcısı Neşat Şutova, yaptığı açıklamada "Bugün burada Türkiye Drift Şampiyonası'nın 3'üncü yarışını gerçekleştiriyoruz. Bir çoğu İstanbul'dan katılan sporcularımızla birlikte bu organizasyonu gerçekleştirdik. Dün sıralama turlarını yaptık. Bugün de nefes kesen bir yarışmayı Kayseri halkına izlettik" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Gözlemcisi Nevzat Aslan, federasyon himayesinde gerçekeştirilen organizasyonla alakalı şu ifadeleri kullandı: "Bu branşlardan bir tanesi olan drift son yıllarda ülke genelinde çok iyi ivme kazandı. Drift Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz bu şampiyonayı Kayseri'de yapmaktan çok memnunuz."



