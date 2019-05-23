Drieghan ve Mediah’ın görevleri yenilendi

Black Desert Türkiye ve MENA’nın yeni bölgesi Drieghan’ın kapıları açıldı. Sherekhanlar olarak tanınan doğulu devler ve ejderhalar arasında yıllardır süren çatışmanın kanlı ve lanetli geçmişinin izleriyle birlikte 300’den fazla zorlu görev ve yeni fetihler Drieghan’da maceracıları bekliyor.

Maceracılar kızıl kalp Garmoth’a kafa tutacak

Drieghan’a adım atan maceracılar, karşılarında önce keşfedilmeyi bekleyen engin dağların çevirdiği bir bölge ile karşılaşacak. Daima daha dişli rakipler arayan maceracılar, burada yeni dünya bossu kızıl kalp Garmoth’a kafa tutabilecek! Garmoth'u bozguna uğratanlar, alt silahları güçlendirmek için kullanılabilecek. Maceracılar, Garmoth'un kalbi ve yeni pet yavru ejderhayı elde etme şansı kazanacak. Ayrıca, Dandelion silahlarına denk statü ve güce sahip yeni silah “Ejderha Katili”, yeni bölgede maceracıların yüzleşeceği zorluklarda büyük destek sağlayacak.

Özel giriş ödülleri sınırlı süreliğine açık olacak

Bölgenin açılış karşılamaları adına 23 Mayıs 2019’dan 12 Haziran 2019 tarihine kadar sınırlı süreliğine açık olacak olan Drieghan’a özel giriş ödülleri, hafta sonu oyun içinde geçirilen bir saatlik oyun süresi için de çift katılım ödülleri olarak maceracılara verilecek. Ek olarak, 5 Haziran 2019 tarihinden önce Garmoth'a karşı mücadelelerinde galip gelen maceracılar arasında şanslı 30 maceracı “Büyücü Hayaletçik” peti elde etme şansı kazanacak. Ayrıca, Drieghan topraklarına özel olacak bir mini oyun maceracıları bekliyor olacak. Maceracılar, bu topraklarda yetişen bir bitki olan Lakiaro’nun farklı aşamalarından toplayarak, bitkileri yüksek miktarlarda gümüş karşılığında satabilecek. Yeni bitki, canavarlar ve avlanma alanlarının yanı sıra, rulupee, macera günlüklerini zamanında tamamlayanları huzuruna çağırıyor ve 10 bin adet görevi tamamlayan maceracıları ödüllendiriyor.

Mediah’ın ana görevleri yenilendi

Maceracılar Mediah’ın ana görev yenilemesinin ardından Black Desert dünyası ve sakinleri hakkında yeni bir bakış açısı kazanmak için Mediah’a serüvenlerinde eşlik ediyor. Yenilenen görevler, Black Desert Türkiye ve MENA dünyasının tarihi, ilişkileri ve merkezindeki güçleri daha iyi göstermek üzere yeni bakış açıları sunuyor. Mediah’ın kraliyet ailesi ve Mediah tüccarlar birliği şeklinde iki farklı hikaye akışından birini seçecek olan maceracılar, istedikleri senaryodan etkinliğe dahil olabilecek.

Yeni maceracılar için Black Desert dünyasına katılma fırsatı devam ediyor!

Dreighan’ın kapıları açıldı, bekleyen yeni serüvenlerle maceracılar artık ejderhalar diyarını keşfetmeye hazır. Birinci yıla özel, paketlerdeki yüzde 50 oranında indirimler 28 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. Yeni maceracılar için Black Desert Türkiye ve MENA dünyasına katılmanın tam zamanı!