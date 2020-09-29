Avrupa basketbolunun büyük beklentiler içinde olduğu fakat henüz bu bekentileri karşılayamamış durumdaki Hırvat oyuncu Dragan Bender, NBA macerası sonrası Avrupa'ya eski takımı Maccabi Tel Aviv ile döndü.

Dragan Bender, daha önce 2014'te Maccabi'ye transfer olmuş ve bir sezonu Ironi Ramat Gan'da kiralık olmak üzere iki yıl Maccabi Tel Aviv forması giymişti. Sonrasında ise NBA'e giden oyuncu Phoenix Suns, Milwaukee Bucks ve Golden State Warriors formaları giymişti.

Yeniden Maccabi Tel Aviv ile anlaşan Dragan Bender, daha önce İsrail ekibinin formasını giyerken bir Israeli League Cup, iki Israeli State Cup şampiyonluğu yaşarken bir kez de İsrail Ligi'nde All-Star olmayı başarmıştı.