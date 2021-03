Dr. Mundo, League of Legends dünyasının delisi olarak bilinir. Fakat tecrübeli ellerde tam bir canavardır. Baltasında uzmanlaştıktan sonra her koridorda rahatlıkla oynanabilen bu şampiyon oldukça iyi bir destek karakteridir. Dr. Mundo şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceleyebilirsiniz.

Zaun'un Delisi Dr. Mundo

Zaun'un Delisi Dr. Mundo, adı üstüne sapına kadar bir delidir. Neyi ne zaman yapacağı asla belli olmaz. Görenleri dehşete düşürecek derecede mor olan bu şampiyon caninin tekidir. Zaun ahalisi onun yüzünden özellikle geceleri asla dışarı çıkmaz çünkü ahaliden birilerini kaçırdığı bilinmektedir.

Tek heceyle iletişim kurmaya çalışan Dr. Mundo'nun en büyük tutkusu ise acı çekmek ve acı vermektir. Ameliyatları için ahaliden pek çok kimseyi kaçıran bu yaratık devasa et satırını tüy gibi taşımaktadır. Namı yayılmış, zalim mi zalim bir kimsedir. Sağı solu asla belli olmaz. Nereye isterse oraya gider ve aslında doktor bile değildir.

Zaun'un Delisi Dr. Mundo Oynanış Biçimi

Adrenalin Akışı, Dr. Mundo'nun pasif skilidir. Her bir saniyede azami can miktarının %1,5 oranında geri kazanmasını sağlar.

Mikroplu Satır skili klavyeden Q ile yönlendirilir. Şampiyon satırını savurur. Hedefin mevcut can değeri kadar eşdeğer büyü hasarı verir. Hedefi 2 saniye boyunca %40 yavaşlatır. Şayet satır hedefe değerse, şampiyon can bedelinin yarısını geri kazanır. Ölümcül son darbeyi vurduysa can bedelinin tümünü geri alır.

Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Alevli Istırap, yakınındaki rakiplere saniye başına büyü hasarı verir. Kendi üzerindeki engelleme etkilerini %30 azaltır.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Acısever, pasif halde iken şampiyon büyü hasarı aldığında ya da an bedeli ödediğinde büyü direnci 2 saniyeliğine artış gösterir. Bu skill devreye girdikten sonra ilk normal saldırısı fazladan 25 birim menzil kazanır. Ayrıca kendi azami can değerinin en fazla %5 kadarını ilave fiziksel hasar olarak verir. Saldırı gücü değerini 5 saniyeliğine arttırır. Eksik olan her yüzde bir canına karşılık saldırı gücü kazanır.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Sadizm, şampiyon 12 saniyede, azami can değerinin en fazla %60 kadarını yeniler. Ayrıca hareket hızı kazanır.

Zaun'un Delisi Dr. Mundo S11 Rün Dizilimi

Dr. Mundo şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Azim

Hortlağın Pençesi

Tahrip

İkinci Şans

Aşırı Büyüme

İlham

Hızını Al

Sihirli Pabuçlar ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 6 Büyü Direnci

+ 5 Zırh

Zaun'un Delisi Dr. Mundo S11 Yetenek Skilleri

Dr. Mundo şampiyonu S11 yetenek skilleri dağılımı;

Mikroplu Satır: 1- 4- 5- 7- 9

Alevli Istırap: 3- 14- 15- 17- 18

Acısever: 2- 8- 10- 12- 13

Sadizm: 6- 11- 16

Zaun'un Delisi Dr. Mundo S11 Counter Pickler

Dr. Mundo şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Darius

Fizz

Olaf

Riven

Kog'Maw

Zaun'un Delisi Dr. Mundo Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Günateşi Kalkanı

Merkür'ün Adımları

Ruh Gömleği

Warmog'un Zırhı

Gargoyl Taşzırhı

Ölü Adamın Zırhı

Zaun'un Delisi Dr. Mundo Kostümleri

Dr. Mundo şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Zehirli Kostümü

Mundo Vücut Şampiyonu Kostümü

İşadamı Kostümü

Mundo Mundo Kostümü

Cellat Kostümü

Deli Balta Kostümü

TPA Kostümü

Havuz Partisi Kostümü

Yaman Siklet Kostümü

Bu Prensi Kostümü