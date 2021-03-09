Dr. Mundo Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Dr. Mundo İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Dr. Mundo, League of Legends dünyasının delisi olarak bilinir. Fakat tecrübeli ellerde tam bir canavardır. Baltasında uzmanlaştıktan sonra her koridorda rahatlıkla oynanabilen bu şampiyon oldukça iyi bir destek karakteridir. Dr. Mundo şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini haberimizde bulabilirsiniz.
Dr. Mundo, League of Legends dünyasının delisi olarak bilinir. Fakat tecrübeli ellerde tam bir canavardır. Baltasında uzmanlaştıktan sonra her koridorda rahatlıkla oynanabilen bu şampiyon oldukça iyi bir destek karakteridir. Dr. Mundo şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceleyebilirsiniz.
Zaun'un Delisi Dr. Mundo
Zaun'un Delisi Dr. Mundo, adı üstüne sapına kadar bir delidir. Neyi ne zaman yapacağı asla belli olmaz. Görenleri dehşete düşürecek derecede mor olan bu şampiyon caninin tekidir. Zaun ahalisi onun yüzünden özellikle geceleri asla dışarı çıkmaz çünkü ahaliden birilerini kaçırdığı bilinmektedir.
Tek heceyle iletişim kurmaya çalışan Dr. Mundo'nun en büyük tutkusu ise acı çekmek ve acı vermektir. Ameliyatları için ahaliden pek çok kimseyi kaçıran bu yaratık devasa et satırını tüy gibi taşımaktadır. Namı yayılmış, zalim mi zalim bir kimsedir. Sağı solu asla belli olmaz. Nereye isterse oraya gider ve aslında doktor bile değildir.
Zaun'un Delisi Dr. Mundo Oynanış Biçimi
Adrenalin Akışı, Dr. Mundo'nun pasif skilidir. Her bir saniyede azami can miktarının %1,5 oranında geri kazanmasını sağlar.
Mikroplu Satır skili klavyeden Q ile yönlendirilir. Şampiyon satırını savurur. Hedefin mevcut can değeri kadar eşdeğer büyü hasarı verir. Hedefi 2 saniye boyunca %40 yavaşlatır. Şayet satır hedefe değerse, şampiyon can bedelinin yarısını geri kazanır. Ölümcül son darbeyi vurduysa can bedelinin tümünü geri alır.
Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Alevli Istırap, yakınındaki rakiplere saniye başına büyü hasarı verir. Kendi üzerindeki engelleme etkilerini %30 azaltır.
Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Acısever, pasif halde iken şampiyon büyü hasarı aldığında ya da an bedeli ödediğinde büyü direnci 2 saniyeliğine artış gösterir. Bu skill devreye girdikten sonra ilk normal saldırısı fazladan 25 birim menzil kazanır. Ayrıca kendi azami can değerinin en fazla %5 kadarını ilave fiziksel hasar olarak verir. Saldırı gücü değerini 5 saniyeliğine arttırır. Eksik olan her yüzde bir canına karşılık saldırı gücü kazanır.
Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Sadizm, şampiyon 12 saniyede, azami can değerinin en fazla %60 kadarını yeniler. Ayrıca hareket hızı kazanır.
Zaun'un Delisi Dr. Mundo S11 Rün Dizilimi
Dr. Mundo şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;
Azim
Hortlağın Pençesi
Tahrip
İkinci Şans
Aşırı Büyüme
İlham
Hızını Al
Sihirli Pabuçlar ve ayrıca;
+ %9 Saldırı Hızı
+ 6 Büyü Direnci
+ 5 Zırh
Zaun'un Delisi Dr. Mundo S11 Yetenek Skilleri
Dr. Mundo şampiyonu S11 yetenek skilleri dağılımı;
Mikroplu Satır: 1- 4- 5- 7- 9
Alevli Istırap: 3- 14- 15- 17- 18
Acısever: 2- 8- 10- 12- 13
Sadizm: 6- 11- 16
Zaun'un Delisi Dr. Mundo S11 Counter Pickler
Dr. Mundo şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;
Darius
Fizz
Olaf
Riven
Kog'Maw
Zaun'un Delisi Dr. Mundo Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.
Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.
Günateşi Kalkanı
Merkür'ün Adımları
Ruh Gömleği
Warmog'un Zırhı
Gargoyl Taşzırhı
Ölü Adamın Zırhı
Zaun'un Delisi Dr. Mundo Kostümleri
Dr. Mundo şampiyonunun tüm kostümleri;
Klasik Kostüm
Zehirli Kostümü
Mundo Vücut Şampiyonu Kostümü
İşadamı Kostümü
Mundo Mundo Kostümü
Cellat Kostümü
Deli Balta Kostümü
TPA Kostümü
Havuz Partisi Kostümü
Yaman Siklet Kostümü
Bu Prensi Kostümü