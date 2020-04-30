ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüs ile mücadele ekibinde de yer alan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony S. Fauci, New York Times'a kapsamlı bir röportaj verdi. Salgın hastalıklar konusunda ülkenin en yetkili isimleri arasında bulunan Fauci, bu yıl için spor organizasyonlarına dönmenin zor olabileceğini belirtti.

Şu an için oyuncu sağlığının en öncelikli konu olduğunu belirten Fauci, "Oyuncular ve taraftarların sağlık anlamındaki güvenliği her şeyin önünde yer alıyor. Eğer bu güvenliği garanti edemezsek ne yazık ki 'Bu yılı spor olmadan geçirmek zorundayız' diyebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'Birkaç haftada eski duruma döneriz'

Spora dönüş için görüşlerin hakim olduğu süreçte bunun riskler taşıdığını aktaran doktor, "Zamanından önce normale dönmeye çalışırsak sadece birkaç haftada önceki durumumuza geri dönebiliriz. Tüm sporların yeniden başlamasını isterim. Ama bir sağlık görevlisi, bir doktor, bir bilim adamı olarak baktığımda henüz bunun için hazır olmadığımızı söylemeliyim" dedi.

Dönüş için muhtemel senaryoyu açıkladı

NBA takımları en azından Mayıs ayının ikinci haftasında antrenmanlara dönme çabası bulunurken ligin muhtemel oynanma şekline ilişkin de ABD'li bilim adamı görüşlerini aktardı: "Bunun bir yöntem olduğunu söylemiyorum ama en azından oynanacaksa seyirci olmadan sadece TV yayını ile bunu gerçekleştirmeyi düşünebilirsiniz. Sonra tüm oyuncuları test edin. Negatif olduklarından emin olun. Dışarıdan kişilerle temasa geçmelerini engelleyecek bir yerde bulundurun. Lojistik açıdan zor olacaktır ama en azından bunun yapılma olasılığı var" dedi.