Downhill Türkiye Şampiyonası, Erciyes’te yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile Türkiye’de ilk kez organize edilen Avrupa Kupası heyecanı başladı. Erciyes Dağı’nın 2 bin 500 metresinde bulunan Tekir kayak pisti alanının yanında bulunan 1760 metre uzunluğundaki pistte mücadele eden sporcular Türkiye Şampiyonluğu için yarıştı. Bisikleti bozulan bir sporcu kulvarı yürüyerek tamamladı. Üç branşta yapılan yarışlar sonucunda Elit kategorisinde Erdinç Karlı, Masterlar kategorisinde Vehbi Taşkıran ve U19 kategorilerinde Emir Melik Peker birinci oldu. Yarın IXS Downhill Avrupa Kupası yapılacak. Yarınki yarışlara Almanya, İsviçre, Romanya, İtalya, Slovenya, Polonya, Güney Kıbrıs, İran ve Türkiye’den yaklaşık 100 dağ bisikleti sporcusunun katılması bekleniyor.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes’in kış turizminin gözdesi olduğunu kaydederek yaz turizminin de gözdesi yapacaklarını söyledi.

Downhill Türkiye Şampiyonası yarışlarını takip eden Cıngı konuşmasında, “Erciyes, uluslararası bir kayak merkezi haline geldi. Özellikle yurt dışından çok büyük ziyaretçiler buraya geliyor. Kışın Erciyes'te otellerimizin ve tesislerimizin hepsi dolu oluyor. Biz yazı da değerlendirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Erciyes A.Ş. olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren yaz faaliyetleri olarak yaz faaliyetlerine de önem veriyoruz. Çadır kampı, bisiklet rotaları ve dağ parkurları hazırlıyoruz. Türkiye de ilk kez Downhill (Tepe İnişi) bisiklet parkuru Erciyes'te yapıldı. Erciyes büyük kupalara ev sahipliği yapıyor. Türkiye tarihinde ilk defa Avrupa Kupası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Erciyes'i bisikletin merkezi yapmak gibi bir vizyonumuz var. Şehirde de bisiklet kullanılsın, motorlu taşıtlardan uzaklaşarak Kayseri gibi geniş yolları olan bir şehirde bisiklet imkanlarından faydalanmak istiyoruz. Bisiklet kullanımı ülkelerin gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Biz de Türkiye olarak gelişmiş ülkeler liginde bulunduğumuz için bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

DHA