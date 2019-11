Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları" olarak kabul edilen, Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nın ikincisi, 31 Mart-7 Nisan 2020’de Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’ndan 12 sporcu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Vezirçiftliği Spor Salonu’nda 4 antrenör nezaretinde Kocaeli’de kampa girdi. Kocaeli’den 4, İstanbul’dan 3, Bursa, Aksaray, İzmir ve Samsun’dan birer sporcunun bulunduğu Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 25 Kasım’da sona erecek kampta, günde çift idman gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Sorumlusu İbrahim Acar, mart ayında Antalya’da düzenlenecek olimpiyat oyunlarında, şampiyon olmayı hedeflediklerini ifade ederek, sporcularının neler yapabileceğini göstermek istediklerini kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da teşekkür eden Acar, bu imkanın down sendromlu özel sporculara sunulmasının çok değerli olduğunu belirtti.

"Büyük bir başarıyı yakalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin ısrarla istediği Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunlarının, Türkiye’nin ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek olmasının hem Avrupa hem de dünya arenasında büyük ses getirdiğine ve takdir kazandığına dikkati çeken Acar, şunları aktardı:

"Ülkemizde daha önce ev sahipliğimizle gerçekleştirdiğimiz 6 Avrupa şampiyonası var. Bu şampiyonalar kusursuz bir şekilde tamamlandı. Bu turnuvanın da aynı şekilde tamamlanacağından eminiz. Oluşturduğumuz milli takımlarımızın her geçen gün iyi gitmesi, hazırlık kamp programlarımızın şimdiden belirlenmiş olması da yapılacak olan Trisome Games 2020’ye verdiğimiz önemi göstermektedir. Milli teknik sorumlularımız ve sporcularımız ile büyük bir başarıyı yakalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

