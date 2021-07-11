Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, TFF Engelliler Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Aydın Koç ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, kampı ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon bünyesindeki sporcuların 14 dalda spor yaptığını belirterek futbolun da bunların biri olduğunu söyledi.

Kampın sporcular için önem taşıdığını kaydeden Aydın, "Bu pandemi sürecinde çocuklarımızın ayrı kalmaması için burada kampa aldık. İtalya’da yapılacak şampiyonada inşallah bu ekip başarılı olacaktır. Ayrıca Anadolu Ajansı ve TRT’ye tanıtım için katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ömer Gürsoy da Milli Takım ’ın Yusuflu Mahallesi’nde, doğanın içerisinde kamp yaptığını anlattı. Türkiye’de engelli futbolunun gelişiminin son 15 yılda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Gürsoy, "Down sendromu futbolu sadece bir futbol değil. Halka dokunan ve bütün engellerin sorununu gündeme taşıyabilmek için down sendromlu futbolcularımızın yarattıkları tablo ile güzel bir mesafe aldık." dedi.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımının kaptanı Birkan Dikici de İtalya’daki şampiyonada 1. olmayı hedeflediklerini ifade ederek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Kampta 12 milli sporcu 4 antrenör eşliğinde hazırlıklarına devam ediyor.