Down Sendromlular da 'Biz de varız' dedi

Koordinasyon hareketlerinden oluşan etkinliğe; TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez, TFF Bölge Antrenörü Sinan Bür, Özel Sporcular İl Temsilcisi İsmail İlhan, kulüp başkanları ve antrenörleri, engelli spor kulübü sporcuları, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Altınova Gençlik Spor Kulübü U14 takımı futbolcuları katıldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını İlyas Sarı yaptı. Avrupa Şampiyonu ve Dünya üçüncüsü kadroda yer alan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın kaptanı Birkan Dikici ve milli sporcu Furkan Özdemir ile bir araya gelen Ömer Gürsoy, gösteri maçında da yer aldı. Gürsoy, açılış konuşmasında günün anlam ve önemine değindi.

Gürsoy konuşmasında; TFF ailesinin 16 yıldır engeli futbolunu desteklediğini, geçmişte Başkan Vekili olarak Türk futboluna yurt içinde ve dışında destek olan TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın şimdi de bu geleneği sürdürdüğünü ifade etti. Gürsoy; Peru dönüşü Down Futsal Milli Takımını TFF Engelli Spor Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Erdem ile birlikte Riva'da kabul eden TFF Yönetim Kurulu'nun, takıma başarısından dolayı özel prim verdiğini de sözlerine ekledi.

Gürsoy ayrıca günün anısına Bursa'da faaliyet gösteren özel sporcular, kulüp başkan ile yöneticilerine ve genç futbolculara milli takım forması verdi.