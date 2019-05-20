Down sendromlu yüzücü, 3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu oldu

Antalya'da Ferhat- Gülşen Menç çiftinin ilk çocukları Alperen Menç, down sendromlu dünyaya geldi. Menç çifti, Alperen'in sosyalleşmesi için 8 yaşında yüzme kursuna gönderdi. Kurstaki yüzme eğitmenleri, sporcu ışığı gördükleri Alperen'i antrenör Semra Karayılanoğlu'yla buluşturdu. İlk kez down sendromlu bir sporcuyla çalışan Karayılanoğlu, Alperen'in başarılı olacağını gördükten sonra antrenman sayısını haftada 5'e çıkardı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara 15 yaşında katılmaya başlayan Alperen, sırt üstü, serbest, kurbağalama, kelebek kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı.

43 MADALYA KAZANDI

3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu olan Menç, 16 yaşında ise milli takım sporcusu unvanını aldı. Menç, ay yıldızlı bayrağı yurt dışındaki organizasyonlarda göndere çekmek istiyor. Eylül ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonluğu'na sıkı hazırlanan Alperen Menç, “İlk hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Daha sonra da olimpiyatlara katılmak istiyorum. Ailemi ve antrenörümü gururlandırmak istiyorum. 43 madalyam var. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Allah izin verirse şampiyon ben olacağım" dedi.

'DAHA İYİ NOKTALARA GELECEK'

Alperen'in antrenörlüğünü yapan Semra Karayılanoğlu, başarılı sporcusuyla yollarının 4 yıl önce kesiştiğini söyledi. İlk yıl antrenmanları kaygıyla gerçekleştirdiklerini belirten Karayılanoğlu, “Bir yılın sonunda Alperen'le yürürüz dedik. Yetenekli olduğu tamamen ortaya çıktı. Algısı yüzme ile iyice arttı. Başarılar elde ettik. Derece odaklı çalışıyoruz. Onunla aramda inanılmaz bir bağ oluştu, o benim çocuğum oldu. Disiplini elden bırakmıyorum. Yüz hareketlerimden ne yapmasını istediğimi anlar hale geldi. Küçük yaşta elde ettiği başarılar onun ileride çok daha iyi noktalara geleceğini gösteriyor" diye konuştu.

AİLESİNİN GURUR KAYNAĞI

Alperen'in babası Ferhat Menç, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Alperen'in başarılarıyla çok mutlu olduklarını belirten Menç, “Yüzmeye başladıktan sonra algısı daha iyi açıldı. Derslerinde başarı arttı. Geçen yıl takdir getirdi. Üniversitede Spor Bilimleri'nde okumak istiyor" dedi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)