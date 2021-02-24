Dövüş sporları nelerdir? Dövüş sporları hakkında önemli bilgiler

Dövüş sporları her zaman büyük bir ilgi görmüştür. Özellikle de aksiyon filmlerinin birçok sahnesinde dövüş sporlarına rastlanmaktadır. Dövüş sporları aynı zamanda dövüş sanatları olarak da bilinmektedir. Dövüş sporlarının oldukça fazla amacı bulunmaktadır. Her dövüş sporunda bulunan ortak bir amaç vardır. Bu da dövüş sporlarının birleştirici özelliği olarak ifade edilir.

Dövüş sporları nelerdir?

Dövüş sporları, hem çocukların hem de büyüklerin oldukça ilgisini çekmektedir. Özellikle kendisini korumak isteyen kişiler, dövüş sporlarını öğrenme konusunda oldukça istekli davranmaktadır.

- Taekwondo

- Krav Maga

- Muay Thai

- Systema

- Kick Box

- Kenpo

- Boks

- Pencak Silat

- MMA

- Aikido

- Wushu

- Kung Fu

- Karate- Do

En fazla bilinen ve en çok işinize yarayacak olan dövüş sporları arasında yer almaktadır.

Dövüş sporları hakkında önemli bilgiler

Dövüş sporları genel olarak karşı taraftakilere zarar vermek değil de kendini savunmak isteyen kişilerin tercih ettiği bir spor olarak dikkat çekmektedir. Çeşitli kurallara bağlanarak sistematik bir hale gelmiş olan ve fiziksel bir mücadele gerektiren spor dallarına genel olarak dövüş sanatları denmektedir.

Bir kısım dövüş sporları yapılırken özel ekipmanlara ihtiyaç duyulabilir. Eski temelli olarak bilinmekte olan dövüş sporları birçok dövüş sanatı günümüzün şartları ile birlikte modernize edilebilme olanağına da sahiptir. Hem kendini savunma amacı ile yapılan dövüş sporları hem de sağlık için yapılabilmektedir.