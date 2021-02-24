Dövüş sanatları nelerdir? Dövüş sanatları hakkında önemli bilgiler

Savaş sanatları veya dövüş sanatları, bir takım kurallar çerçevesinde oluşturulmuş talim geleneklerinin, mücadele ve spor dallarının ortak adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayatta farklı fiziksel şiddetlere karşı da kendimizi savunabileceğimiz savunma sporları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dövüş sanatları nelerdir?

Günümüzde gerçekleştirilen farklı stilleriyle;

Aikido

Silat

Muay Thai

Keysi Dövüş Metodu

Wing Chun

Jeet Kune Do (JKD)

Judo

Boks

Brezilya Jiu Jitsu (BJJ)

Mixed Martial Arts (MMA)

Krav Maga

Dövüş sanatları hakkında önemli bilgiler

Krav Maga: Kendini savunma sanatıdır. İsrail tarafından geliştirilmiştir. Krav Maga'nın kelime anlamı "temasla savaşma" olarak bilinmektedir. Bu dövüş sanatında, diğerlerinden farklı olarak sopa, silah ve bıçak gibi araçları da ayrı ayrı savunmayı öğretmektedir.

Mixed Martial Arts (MMA): Özellikle son yıllarda boğma, patlayıcı indirişler, kol - bacak kilitlerinden ötürü popüler bir hale gelmiştir. Bu dövüş sanatının eğitimleri insan vücudu için oldukça ağırdır, darbeli ve zor bir süreçtir.

Brezilya Jiu Jitsu (BJJ): Bire bir dövüş durumlarında en etkili olan dövüş sanatıdır. En büyük eksikliği ise grup saldırılarına ve silahlı saldırılara karşı savunmanın düşük olmasıdır.

Boks: Dövüş sanatlarına ilgisi olan herkesin ilk öğrendikleri spor türüdür. Oldukça basit, öğrenmesi kolay ve etkili bir spor dalıdır.

Judo: En iyi bilinen dövüş sanatlarından bir tanesidir. Oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Katı kurallar çerçevesinde uygulanan bu sporda rakibi atma, kitleme ve boğma ile ilgili eğitim verilmektedir.