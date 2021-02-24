Dövüş sanatları nelerdir? Dövüş sanatları hakkında önemli bilgiler
Savaş sanatları veya dövüş sanatları, bir takım kurallar çerçevesinde oluşturulmuş talim geleneklerinin, mücadele ve spor dallarının ortak adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, Dövüş sanatları nelerdir? Dövüş sanatları hakkında önemli bilgiler ve detaylar haberimizde.
Savaş sanatları veya dövüş sanatları, bir takım kurallar çerçevesinde oluşturulmuş talim geleneklerinin, mücadele ve spor dallarının ortak adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayatta farklı fiziksel şiddetlere karşı da kendimizi savunabileceğimiz savunma sporları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dövüş sanatları nelerdir?
Günümüzde gerçekleştirilen farklı stilleriyle;
Aikido
Silat
Muay Thai
Keysi Dövüş Metodu
Wing Chun
Jeet Kune Do (JKD)
Judo
Boks
Brezilya Jiu Jitsu (BJJ)
Mixed Martial Arts (MMA)
Krav Maga
Dövüş sanatları hakkında önemli bilgiler
Krav Maga: Kendini savunma sanatıdır. İsrail tarafından geliştirilmiştir. Krav Maga'nın kelime anlamı "temasla savaşma" olarak bilinmektedir. Bu dövüş sanatında, diğerlerinden farklı olarak sopa, silah ve bıçak gibi araçları da ayrı ayrı savunmayı öğretmektedir.
Mixed Martial Arts (MMA): Özellikle son yıllarda boğma, patlayıcı indirişler, kol - bacak kilitlerinden ötürü popüler bir hale gelmiştir. Bu dövüş sanatının eğitimleri insan vücudu için oldukça ağırdır, darbeli ve zor bir süreçtir.
Brezilya Jiu Jitsu (BJJ): Bire bir dövüş durumlarında en etkili olan dövüş sanatıdır. En büyük eksikliği ise grup saldırılarına ve silahlı saldırılara karşı savunmanın düşük olmasıdır.
Boks: Dövüş sanatlarına ilgisi olan herkesin ilk öğrendikleri spor türüdür. Oldukça basit, öğrenmesi kolay ve etkili bir spor dalıdır.
Judo: En iyi bilinen dövüş sanatlarından bir tanesidir. Oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Katı kurallar çerçevesinde uygulanan bu sporda rakibi atma, kitleme ve boğma ile ilgili eğitim verilmektedir.