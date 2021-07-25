Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçen sezon kadro dışı bıraktığı ve siyah-beyazlılarla 2022 yılı yazına kadar sözleşmesi bulunan Douglas'ın yeni adresi belli oluyor.

Orta Çizgi'nin haberine göre Douglas, Yeni Malatyaspor'a transfer olma konusunda ikna oldu. İki tarafında şartlarını kabul eden Douglas'ın transferinin kısa zamanda sonuçlanması bekleniyor. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise Douglas'ın transfer listelerinde olduğu ve görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Sadece 7 maça çıktı

30 yaşındaki Douglas, 2019-2020 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş'a toplam 7 resmi maça çıkarken geçen sezonu boş geçmişti. Douglas, 2018-19 sezonunda Sivasspor ise 32 maçta 3 gol - 7 asist ile oynamıştı.