Demir Grup Sivasspor’un Brezilyalı sağ beki Douglas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübe be Sivas şehrine veda etti.

Deneyimli futbolcu, ''Bir sezon daha sona erdi. Sivasspor ve tüm Sivaslılar'a yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Sivasspor'la olan hikâyem burada sona eriyor. Bu kulübe karşı olan saygım daimi olacaktır. Sivas şehrine de ayrı bir teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim andan itibaren bana ve aileme çok büyük bir ilgi gösterdiler. Seninle unutamayacağım, her zaman yanımda olacak anlar yaşadım Sivasspor.'' ifadelerini kullandı.

Barcelona'dan kiralık olarak Sivasspor'da forma giyen Douglas, Süper Lig'de 32 maçta ilk 11'de şans buldu ve 3 gol 7 asistlik katkı sağladı.

Katalan ekibiyle olan sözleşmesi sona eren Douglas'ın ismi Galatasaray'la ciddi şekilde anılıyor.