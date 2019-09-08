Dostluk maçında zafer Beşiktaş’ın

Beşiktaş U-17 Takımı, dün BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde Kerkük’te faaliyet gösteren Musalla Spor Kulübü ile dostluk maçında karşılaştı.

Dostluk maçını Futbol Akademi Koordinatörü Yasin Sülün ile Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Beyatlı da izledi.

Musalla Spor Kulübü Antrenörü Savaş Kadir, maç öncesi günün anısına Futbol Akademi Koordinatörü Yasin Sülün’e plaket verdi. U-17 Akademi Takımı, ilk yarısını 3-3 berabere geçtiği dostluk maçından 4-3 galip ayrıldı. Takımın gollerini; Emre, Halil, Koray ve Emirhan D. kaydetti.