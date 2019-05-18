Franz Beckenbauer, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 2019 resmi programı çerçevesinde 28 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Madrid'deki Yedinci Sezon Programı'nın final etkinliklerine katılacak. Final etkinliklerine Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'dan 12-16 yaşları arasındaki genç sporcular ve gazeteciler dahil farklı ülkelerden 800'den fazla katılımcı olacak. Bu yıl Forumun konuşmacılarından biri olacak iki Altın Top ödülü Beckenbauer, organizasyonla ilgili olarak, "Bu programın bir parçası olmak benim için büyük bir onurdur. Çeşitli ülkelerden genç katılımcıların desteklediği değerler sonsuzdur: eşitlik, nezaket ve adaletin zafer kazandığının düşüncesi olmadan, modern ve uyumlu bir dünya düşünülemez. İşbirliği ve diyalog kurmak isteyen çocuklarda eğitim öncelikli bir görevdir, çünkü uzlaşma, çeşitli insanlarla ortak bir dil bulma becerisi, profesyonel bir spor kariyeri veya başka bir meslek seçseler bile, daha sonraki yaşamlarında başarının anahtarıdır" ifadelerini kullandı.