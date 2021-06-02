Dostluk için Futbol yine rekor kırdı

Gazprom’un düzenlediği uluslararası çocuk sosyal programı ‘Dostluk için Futbol’un (F4F’nin) dokuzuncu sezonu sona erdi. Programın öne çıkan değerleri şunlardı: dostluk, eşitlik, doğruluk, sağlık, barış, sadakat, zafer, gelenekler ve onur. Bu yılki sezona 200’den fazla ülkeden yaşları 12 ila 14 arasında birçok kız ve erkek çocuk katıldı.

Bu yılki sezonun öne çıkan özelliklerinden birisi de Dostluk için Futbol 2021 e-Dünya Şampiyonası maçlarının "Dostluk için Futbol (F4F) Dünyası"nın çok oyunculu simülatörü üzerinden oynanmasıydı. Kullanımı Aralık 2020'de başlayan bu simülatöre 27 dilde ücretsiz olarak erişilebiliyor. F4F e-Dünya Şampiyonası, F4F’nin kuralları uyarınca uluslararası karma takımlar hâlinde uygulandı. Şampiyonanın final maçını; Aruba, Belize, Guatemala, Kosta Rika ve Meksika oyuncularından oluşan “Argali” adlı takım kazandı.

ABD, Bangladeş, Bolivya ve Macaristan’ın genç muhabirleri de Uluslararası Çocuk Basın Merkezi’nden yaptıkları başarılı sunumları nedeniyle “en iyi muhabir” seçildiler. Sayıları 350'yi aşan futbol akademilerinin ve futbol okullarının birçok futbol koçu ve genç oyuncusu, programın sportif faaliyetlerinin yanı sıra, çevre ve eğitim ile ilgili projelerine de katıldı. Uluslararası Dostluk Futbol Ödülü ise başarılı sosyal girişimleri nedeniyle Afganistan, Hindistan, Sri Lanka ve Togo'daki futbol akademilerine verildi.

Katılımcılar, dokuzuncu sezonun kapanış etkinlikleri kapsamında sanal bir stadyumda aynı anda en fazla sayıda ziyaretçi bulundurarak, F4F'nin üçüncü Guiness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Viktor Zubkov, Gazprom AŞ Yönetim Kurulu Başkanı konuyla ilgili olarak, "Dostluk için Futbol’un dünya çapında giderek daha fazla dost ve taraftar kazanması beni çok memnun ediyor. Ve bu, sadece çocuklar arasında değil, onların ebeveynleri, futbol akademileri ve futbol kulüpleri arasında da oluyor. Gazprom, spor da dâhil birçok sosyal girişim etkinliğini desteklemektedir. Bence ‘Dostluk için Futbol’ günümüzde kesinlikle en önemli ve en gerekli uluslararası sosyal projelerden biri.” ifadelerini kullandı.

Roberto Carlos ise, “Bu yıl da Dostluk için Futbol'un küresel elçisi olmaktan sevinç duydum. F4F'nin teşvik ettiği evrensel insani değerler, gençler için ve onların geleceği için büyük bir önem taşıyor. Bir oyuncu ve şimdi de bir antrenör olarak biliyorum ki, iyi bir futbolcu olmak kadar, sağlam bir karaktere sahip olmak, ayrıca kültürleri ve ülkeleri farklı diğer insanlarla başarılı bir şekilde etkileşimde/paylaşımda bulunabilmek de oldukça önemli. Bu anlamda Dostluk İçin Futbol dünyanın hâlini biraz daha iyileştiriyor.” sözlerini söyledi.