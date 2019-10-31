Siyah-Beyazlılar’ın 6 Ekim’de Alanyaspor’la oynadığı karşılaşmada dizinde kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan Toköz’ün tedavisi hemen başlamıştı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 4 ile 6 ay arasında sahalara geri döneceği duyrulan 23 yaşındaki ön liberonun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği bildirildi.

İkinci yarının son bölümüne doğru takıma geri dönmesi beklenen tecrübeli oyuncunun, 1,5 ay sonra ise yürüyüşlere başlaması bekleniyor. Sakatlığının bulunmasına rağmen Siyah-Beyazlılar’ın Vodafone Park’ta yaptığı tüm karşılaşmaları yerinde takip eden Dorukhan’ın, tedavisinin Nevzat Demir Tesisleri’nde devam etmesi sebebiyle takım arkadaşlarıyla iletişimini hiç kesmediği öğrenildi.

‘Morali gayet iyi’

Dorukhan Toköz’ün durumuyla ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalarda bulunan oyuncunun menaceri Necdet Ergezen, “Dorukhan’ın morali gayet iyi. Doktorlar, dizindeki kıkırdağın 4-6 ay içinde düzeleceğini söylüyor. Nevzat Demir Tesisleri’nde tedavisi sürüyor. Takım arkadaşlarıyla arasındaki bağ kopmadı. Sürekli görüşüyorlar. Sağlıklı bir şekilde formasına geri döneceği günü bekliyor” ifadelerini kullandı.

Gökmen Özcan