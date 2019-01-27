Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Vodafone Park’ta Erzurumspor’la 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar’da, maçın ön plana çıkan ismi takımın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz olmuştu.

22 yaşındaki futbolcu, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında önce kendi kalesini sonra da rakip fileleri sarsmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı.

Karşılaşmanın ardından üzgün olduğunu belirten Dorukhan’la özel olarak görüşen teknik direktör Şenol Güneş’in oyuncusuna moral verdiği bildirildi. Başarılı oyuncunun da hocasına daha iyi çalışıp ilerleyen karşılaşmalarda daha iyi performans sergileyeceğinin sözünü verdiği kaydedildi.

Güven ve Muhayer görev bekliyor

Siyah-Beyazlılar’da Dorukhan dışında yer alan 2 genç oyuncu Güven Yalçın ve Muhayer Oktay, önceki günkü Erzurumspor karşılaşmasında şans bulamamıştı.

Süper Lig’de ilk yarıda sergilediği başarılı futbolla önemli çıkış yapan Güven’in, Burak Yılmaz’ın cezalı olması sebebiyle 19. haftada Antalyaspor’la oynanacak lig mücadelesine ilk 11’de çıkması bekleniyor. Yeni transfer Muhayer’in de takımla çalışmalarda hırslı görüntü sergileyip hocasının gözüne girdiği belirtildi.