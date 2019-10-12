Dorukhan ve Cengiz tribünde

A Milli Takımımız’da aday kadronun açıklanmasının ardından Beşiktaş’ın, Alanya karşılaşmasında dizinden ağır bir sakatlık geçiren ve ilk yarıyı kapatan Dorukhan Toköz ve bir süredir sakatlığı bulunan Roma’daki gururumuz Cengiz Ünder, Arnavutluk mücadelesini tribünden takip etti.

12 Ekim 2019, Cumartesi 06:01
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Dorukhan ve Cengiz tribünde

Maç öncesi milli futbolcularımız ısınma sırasında sahaya, “Geçmiş olsun Dorukhan” yazılı tişörtlerle çıktı. Bu durumdan oldukça mutlu olan Dorukhan ve Cengiz, heyecanla izledikleri maçta son dakikada gelen gol sonrası büyük sevinç yaşadılar.

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