Dorukhan ve Cengiz tribünde

Maç öncesi milli futbolcularımız ısınma sırasında sahaya, “Geçmiş olsun Dorukhan” yazılı tişörtlerle çıktı. Bu durumdan oldukça mutlu olan Dorukhan ve Cengiz, heyecanla izledikleri maçta son dakikada gelen gol sonrası büyük sevinç yaşadılar.