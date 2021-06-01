Oyuncu Bahar Şahin, bu kez Şeyma Subaşı'na yaptığı gönderme ile gündeme geldi. Tatil sezonunu Alaçatı'da açan Şahin, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşım ile Subaşı'na misilleme yapmasıyla takipçilerini epey güldürdü.

Şahin, boş bir uçak içinde çekindiği kareyi yayınlayarak, "Uçak kapattırmak moda oldu, eniştemiz sağ olsun" notuyla yayınladı. Şahin'in bu paylaşımı hayranlarını güldürürken, Subaşı'na yaptığı gönderme gözlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

Subaşı, Instagram hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarına "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" notunu düştü.

Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası Şeyma Subaşı'nın "Görgüsüzlük yaptığı" yorumları ve eleştirileri yapıldı.

Sevgilisinin kendisi için uçak kapatmasının ardından hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, kendisine gelen eleştirilere, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın" şeklinde yanıt vermişti.

Bir dönem Cenan Adıgüzel ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile yaşadığı aşklarla gündeme gelen Şahin, bu kez Toköz ile yer aldığı bu fotoğrafı, "Lovelandık" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı. Oyuncu Bahar Şahin, sevgilisi Dorukhan Toköz’ün yıllar önce yaptırdığı dövmenin aynısını kendisine de yaptırdı. Şahin’in bu hareketi fanlarının gözünden kaçmazken, “İşte gerçek aşk” yorumları yapıldı.