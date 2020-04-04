Süper Lig’de 6 Ekim 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor’la oynanan mücadelede dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, uzun süre takımından ayrı kalmıştı. Tedavi sürecini tamamlamasının ardından bireysel çalışmalarına başlayan 23 yaşındaki ön liberonun, kulüple 2021 yılında bitecek olan kontratı gündeme geldi... Beşiktaş Yönetimi’yle yaptıkları görüşmelerin çıkmaza girdiğini söyleyen Dorukhan’ın menaceri Necdet Ergezen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’la 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşmayınca 2020 Ocak’ta sonlandırılmıştır. Ortak noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi sebebiyle Beşiktaş’tan yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ama öyle bir teklif de henüz bize gelmedi” ifadelerini kullandı.

Yıllık 350 bin Euro kazanıyor

Beşiktaş’a önceki sezonun başında Eskişehirspor’la yollarını ayırmasının ardından bedelsiz olarak transfer olan Dorukhan Toköz’ün menaceri Necdet Ergezen, FANATİK’e özel açıklamalarda da bulundu. Ergezen, kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Kara Kartal’dan yıllık 350 bin Euro kazanan oyuncusuyla ilgili olarak, “Ocak 2020’de sözleşme konusu kapandı. Kulüp bize, ‘Oyuncunun sakatlıktan dönmesini bekliyoruz’ dese anlarız, bekleriz ama bu bile bize bildirilmedi. Ligler başlayınca Eylül ayında ya da Dorukhan’ın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala görüşmeye çağırırlarsa o zamanki şartları masaya koyarız. O mevkide oynayan oyunculara yapılan benzer sözleşmeleri isteriz. Orta sahada 2 milyon ile 2.5 milyon Euro arası sözleşmesi olan oyuncular var” sözlerini sarf etti.

‘Satılabilecek en iyi oyuncular arasında’

Dorukhan’ın menaceri, “Kulübün şartlarına her zaman saygı duyduk. Şu anda Beşiktaş’ta satılabilecek en iyi oyuncular arasında Dorukhan var. Çok iyi kulüplerden teklifler aldık. Dorukhan, A Milli Takım’a yükselmiş, geçen sezon 30 maçta forma giymiş genç bir oyuncu. Beşiktaş Kulübü, bize inandığı için uzatmak istedik. Ama Ocak ayından beri hiç bir görüşme yok” diyerek açıklamasını tamamladı.