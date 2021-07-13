Kara Kartal’da görev yaptığı 3 sezonun ardından yeni kontrat için 1.4 milyon Euro’da ısrarcı olmasının ardından kulüple yollarını ayıran Dorukhan Toköz, kendisine yeni kulüp bulamamıştı. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılı olamayan ve bundan dolayı transfer piyasasında da kendisini gösteremeyen tecrübeli ön libero, bunun ardından Beşiktaş ’a geri dönmek için nabız yoklamıştı. Ancak Beşiktaş’ın orta sahaya dün Mehmet Topal’ı alması sonrasında Dorukhan’ın dönüş konusundaki umutlarının bittiği kaydedildi.