İTALYANLAR’IN Dorukhan Toköz sevdası bir türlü bitmiyor. Beşiktaş’ın geçen sezon başında Eskişehirspor’dan 150 bin euroya transfer ettiği milli ön libero için Udinese’nin Beşiktaş’a 7 milyon euroluk teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Beşiktaş’ın ise 10 milyon euro talep ettiği, İtalyanlar’ın Siyah-Beyazlı yöneticilerden indirim istediği belirtildi.

UDİNESE CEVAP BEKLİYOR

Sky İtalia haberinde, “Udinese Türk futbolcudan vazgeçmeyecek. Beşiktaş’la 23 yaşındaki orta saha için pazarlıklar sürüyor. Lazio da her an bu pazarlıklara dahil olabilir. Udinese fiyat da arttırabilir” yorumunda bulundu. İtalyan medyasında çıkan diğer haberlerde de Udinese ile Beşiktaş’ın orta yolda bulaşacağı ve Dorukhan’ın önümüzdeki sezon Serie A’da forma giyeceği iddia edildi.

DORUKHAN, GÜNEŞ’LE PARLADI

Beşiktaş’a 1 Temmuz 2018’de imza atan Dorukhan Toköz, Süper Lig’deki ilk sezonunda özellikle 12’nci haftadan sonra takımda yer bulmaya başladı ve kaptan Oğuzhan Özyakup’u kulübeye mahkum etti. Şenol Güneş çok güvendiği bu oyuncuya 20 maçta sahaya sürdü. Ayrıca Dorukhan’ı Milli Takım’a da çağırdı. Genç oyuncu bu maçlardaki performansı ile İtalyan kulüplerinin dikkatini çekti.

Kaynak: Star