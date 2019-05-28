Beşiktaş'a bu sezon başında Eskişehirspor’dan bedelsiz olarak renklerine kattığı Dorukhan Toköz, transfer döneminin gözdesi. İngiliz ve İtalyan ekipleri 23 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

İngiliz basını Newcastle United, West Ham United ve Watford tarafından istenen Dorukhan’a son olarak 15 milyon poundluk bir teklif yapılacağını duyurdu. Daha önce Newcastle United’in 7 milyon pound önerdiği ve bunun Beşiktaş tarafından reddedildiğini hatırlatan İngilizler, West Ham’ın fi yatı 15 milyona çektiğini bildirdi.

Beşiktaş’ın 20 milyon euro istediği Dorukhan’la ilgili görüşmelerin devam etmesi ve olumlu sonuçlanmasının beklendiği de vurgulandı. Genç oyuncuyu İtalya ve İspanya’dan da bazı kulüplerin takip ettiği belirtildi.