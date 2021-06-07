EURO 2020'ye sayılı günler kaldı. 11 Haziran Cuma günü A Milli Futbol Takımımız, İtalya ile turnuvaya start verecek. Milli futbolculardan birisi olan Dorukhan Toköz, Avrupa Şampiyonası öncesinde yayıncı kuruluş beINSports'un sorularını yanıtladı. Dorukhan, Avrupa Şampiyonası, milli takımdaki hava ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Dorukhan Toköz'ün açıklamaları:

Ortam çok iyi. Milli takımdaki arkadaş grubu olarak çok güzel vakit geçiriyoruz. Ama ondan ziyade çok iyi çalışıp turnuvaya çok iyi hazırlanıyoruz. Her şey çok güzel. Antrenmandan kalan boş zamanlarda da beraber vakit geçiriyoruz.

Isınmalarda Şenol hoca bize küçük oyunlarla eğlenceli ısınmalar yaptırıyor. Orada herkes daha motive oluyor, çok eğleniyor, çok keyifli geçiyor. Ondan sonra antrenman bölümüne geçiyoruz. O zaman hoca ne istiyorsa ona çalışıyoruz. Hem üst seviyede geçiyor, hem de eğlenceli geçiyor.





ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ

Şenol hoca benim için çok özel. Çünkü ben ilk Beşiktaş 'a geldiğim zaman o zamanlar oynamıyordum ama benimle hep ilgileniyordu, hep yapmam gerekenleri söylüyordu, eksiğim olduğunda söylüyordu. Ondan sonra beni oynattı sağ olsun. Oynattıktan sonra da hoca milli takıma geldi, beni milli takıma da çağırdı. İlk 11 oynadığım maç Eskişehir'de Moldova ile oynadığımız maç. Kendi memleketimde beni ilk 11 oynattı. Şimdi de orada serüven başlayıp buralara kadar geldim.

Eskişehir benim için çok özel. Çünkü doğup büyüdüğüm yer, memleketim. İlk 11 oynadığım A Milli maçımda da sağ olsunlar bana çok destek vermişlerdi. Bir de zaten ben oranın tribünlerinde büyüdüm, çok maçlarına gittim, babam beni çok götürdü. Ben oranın taraftarıydım zaten, inşallah eskisi gibi Anadolu'nun parlayan yıldızı olacak.

Tabii ki Eskişehirspor'un şu anki durumu için üzülüyoruz ama bunun birçok sebebi var. Ama inşallah toparlayacak ve eskisinden daha iyi olacak diye ümit ediyoruz.

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TRANSFER AÇIKLAMASI

Ben Beşiktaş'a geldiğimde de söylemiştim. Buraya geldiğimde 2 hedefim vardı. Bir tanesi Beşiktaş'la birlikte kupalar kazanmak. Allah'a şükür geçtiğimiz bir ay içerisinde bunların hepsini yaşadım. İkinci hedefim, Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi temsil etmek. İnşallah, bakalım göreceğiz. Turnuvadan sonra her şey belli olacak ama şimdilik öyle duruyor. Günün birinde elbette geri döneceğiz inşallah...





En çalışkan Enes Ünal'dır. Antrenmandan önce herkes fitness'a giriyor, Enes'le beraber de biz gireriz. Sabah Enes kalkar, fitness'ına girer, antrenmandan sonra koşusunu yapar. Enes en çalışkandır diyebilirim.

En hırslı Burak ağabey. Ne olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun. En deneyimlimiz Burak ağabeyimiz ama hırsından hiçbir şey kaybetmedi. Zaten görmüştür herkes. Hem şampiyon oldu hem milli takımdaki performansı...

En eğlencelisi benimdir herhalde. Nereye gitsem bir eğlence bulurum kendime... Ya oyun oynarız, ya muhabbet ederiz. Bir şekilde eğlence bulurum kendime...

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Turnuvada ligdeki gibi çok fazla top kapma istatistiğimi şans gelirse burada da yapmaya çalışırım. Hem defansif, hem ofansif oynadığım için, defansa yardım etmek için çok top kapman gerekiyor. O da benim bir özelliğim. Kaptığım toplarla böyle bir istatistik çıkmış, memnunum.

Cenk ağabey de keşke burada olsaydı. Ama gördüğünüz gibi burada olmayan herkesin duaları bizimle oluyor. İkisine de çok teşekkür ederim. Döndüğümde eğer müsait olurlarsa onlarla görüşeceğiz.

Dorukhan Toköz'ün oynadığı en iyi 11:

Tolga Zengin, Rosier, Pepe, Vida, Caner Erkin, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Quaresma, Cenk Tosun, Burak Yılmaz.