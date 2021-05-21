Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım kampına katıldı

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım, şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Ay Yıldızlılar, kamptaki üçüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İdmanda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, kampa dün gece katılan Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da antrenmanda yer aldı.

A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.