Eskişehirspor'la 2018 yılında bağlarını koparmasının ardından Beşiktaş'la 3 senelik anlaşmaya imza atan Dorukhan Toköz, kısa sürede önce ilk 11'in değişilmez ismi olmuş ardından A Milli Takım'a yükselmişti. Siyah-Beyazlılar'la 350 bin Euro maaşa anlaşan ancak o dönemki yönetimden, 'Başarılı bir performans sergilersen maaşını artırırız' sözüyle kariyerinde yeni bir sayfa açan yetenekli futbolcu, zam için gerekli koşulları yerine getirse de istediğini alamadı.

Kanarya, zaman kaybetmedi

Yaşadığı sakatlığa ek olarak yönetimin de değişmesiyle birlikte bir anda kulüp gündeminin gerisinde kalan 24 yaşındaki futbolcu, problemini atlatmasının ardından yeni idareyle yaptığı temasta hayal kırıklığına uğradı. Sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin 1.4milyon Euro'dan yenilenmesini isteyen Dorukhan'a, Beşiktaş cephesinden 700 bin Euro'luk geri dönüş yapıldı. Dorukhan ise bu teklifi kabul etmedi. Ardından devreye Fenerbahçe girdi.

Menaceri, Emre Belözoğlu'na yakın

Yeni menacerini, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'na oldukça yakın bir isim olan Ahmet Bulut olarak belirleyen Dorukhan'a, Sarı-Lacivertli cepheden istediği maaşın karşılanabileceği iletildi. Bu gelişme sonrasında yakın çevresine Beşiktaş'la yola devam etmeme kararı aldığını bildiren Dorukhan, Siyah- Beyazlılar'ın 1 numarası Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı. Oyuncusu için, "Beşiktaş'ta top oynamak istemeyen hiç kimseyle işimiz olmaz. Dorukhan, Beşiktaş'ta top oynamayı istediği takdirde Beşiktaş'la sözleşme imzalayacaktır. İmzalamadığı takdirde, oynamak istemediği takdirde de Allah yolunu açık etsin" diyen Çebi de resti çekti.

Ocak ayında bu iş bitebilir

Maaş talebini karşılaşması sebebiyle Fenerbahçe'nin teklifine olumlu bakan Dorukhan, EURO 2020 hedefi sebebiyle bir ayrımda bulunuyor... Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sözleşme imzalamazsa Ocak ayında kadro dışı bırakmayı planladığı genç futbolcu, bu ihtimal gerçekleşirse Avrupa Futbol Şampiyonası hayalinin suya düşeceğine inanıyor .Başarılı oyuncu konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe'nin, sezon sonunu beklemeden Ocak ayında Dorukhan'ı kadrosuna katmak için bir girişimde bulunabileceği öğrenildi.