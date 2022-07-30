Trabzonspor , Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor 'u 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Bordo-Mavili ekipte Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Dorukhan Toköz, "Çok mutluyuz, en son burada Süper Lig kupasını almıştık. Çok şükür burada yine kupamızı aldık. İyi de çalıştık kamptan sonra Sivasspor'u da tebrik ederim iyi mücadele verdiler. Çok mutluyuz kupayı aldığımız için." dedi.

Stoperde oynaması hakkında

Stoperde oynaması hakkında gelen soruya Dorukhan Toköz, "Geçen sene Adana Demirspor maçında hocam bir kere oynatmıştı. Burada da ihtiyaç oldu. Çok şükür iyi geçti. Sonuç olarak gol yemedik. Takım savunmasını iyi yapan bir takımız." sözleri ile cevap verdi.

"Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı çok istiyoruz"

Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı çok istediklerini de belirten Dorukhan Toköz, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı çok istiyoruz. Çok zor maçlar gelecek eminim. Kendimiz güveniyoruz. Rehavete kapılmayacağız. Lig ve Şampiyonlar Ligi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



