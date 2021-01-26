Günümüzde spor çok önemli bir yere sahip Kişiler ilgi ve yeteneklerine göre en az bir branşta başarı sağlayabiliyorlar. Dünyada ve Türkiye'de futbol çok önemli bir yere sahip. Her geçen gün gelişen futbol için birbirinden başarılı futbolcular yetişiyor. Küçük yaşlardan itibaren futbolcu olmak isteyen gençler yetenekleri doğrultusunda eğitim alıyorlar. Özellikle de altyapı takımlarında oynayan genç futbolcular bu takımlarda performanslarını da arttırma şansına sahip oluyorlar. Her yeni sezonda yapılan futbolcu transferleri sayesinde genç yetenekler kendilerini gösterme şansına erişebiliyorlar. Günümüzün genç futbolcularından bir tanesi de Dorukhan Toköz olarak ön plana çıkıyor. 1996 yılında doğan Dorukhan Toköz Beşiktaş 'ta görev yapan başarılı futbolculardan bir tanesi.

Dorukhan Toköz nereli?

Futbola ilgi duyan gençler her geçen gün artıyor. Dorukhan Toköz de Beşiktaş futbol takımında oynayan en genç yetenekler arasında yer alıyor. Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 1,80 boyundaki başarılı futbolcu futbol kariyerine 2009 yılında Eskişehirspor'da başladı. 2015 yılına kadar Eskişehirspor alt yapısında oynayan Dorukhan Toköz 2015 yılında profesyonel oldu.

Dorukhan Toköz hangi takımlarda oynadı?

Türkiye'de çok sayıda genç futbola ilgi gösteriyor. Bu konuda yeteneklerini sergileyen ve alt yapıda yetişen gençler bir süre sonra büyük takımlarda oynama şansına erişiyorlar. Dorukhan Toköz 2015 yılının Ocak ayında Eskişehirspor'da profesyonel olarak futbol oynamaya başladı.

Genç yetenek Toköz 2014- 2015 sezonunda kadroda yer alsa dahi forma şansı bulamadı. Dorukhan Toköz Eskişehirspor'da ilk kez 3 Aralık 2015'te forma şansını yakaladı. Bu dönemde Dorukhan Toköz önemli maçlarda kritik goller attı. Dorukhan Toköz bu sezonda Eskişehirspor'da oynarken 9 asist ile başarı sağladı. Dorukhan Toköz 2018 yılında ise Beşiktaş'a transfer oldu.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Dorukhan Toköz 2018 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta ilk defa 26 Temmuz 2018 yılında B36 Torshavn ile oynanan maça çıkan Dorukhan Toköz ilk defa Avrupa maçına çıkmış oldu. Bu dönemde başarılı bir sezon geçiren Dorukhan Toköz Akhisar Belediyespor maçında ilk golünü de atmış oldu. Merkez orta sahada oynayan Dorukhan Toköz Beşiktaş ile 900 bin TL bedel karşılığında sözleşme imzaladı.

Dorukhan Toköz Milli Takım Kariyeri

Futbola Eskişehirspor alt yapısında oynayarak başlayan başarılı genç futbolcu Dorukhan Toköz Türkiye 21 yaş altı milli takım kadrosunda yer aldı. Şenol Güneş tarafından milli takıma davet edilen Dorukhan Toköz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında da yer aldı. Başarılı futbolcu Dorukhan Toköz Arnavutluk ile Türkiye A Milli Takımın oynadığı maçın 65. dakikasında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna girdi. 1,80 Boyuna sahip olan Dorukhan Toköz hedefinin dünya liginde oynamak olduğunu belirtmişti.

Dorukhan Toköz Kariyeri Hakkında Bilgi

1996 Yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Dorukhan Toköz Eskişehirspor'da bulunması sebebi ile yaşamını da uzun süre Eskişehir'de sürdürdü. Eskişehirspor'un minik takımında oynayarak futbola başlayan Dorukhan Toköz sonrasında yıldızlar takımında da yer almıştır. Eskişehirspor'lu olarak U17 ve U18 takımlarında da forma giyen genç futbolcu bu adımların ardından Eskişehirspor A takımına yükseldi.

Eskişehirspor futbol takımında oynadığı sırada başarılı performansı ile göz dolduran Dorukhan Toköz üç büyüklerin de ilgisini çekti. Milli takım kadrosuna çağırılan Dorukhan Toköz Şenol Güneş ile çalışma şansı buldu. Başarılı futbolcu Dorukhan Toköz 2018 yılı itibari ile Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayan Dorukhan Toköz özellikle taraftarlar tarafından da çok sevildi.