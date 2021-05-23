Dorukhan Toköz: Kime zor deseler hepsini yendik

Ligde ve kupada Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu nedenle Milli Takım kafilesine sonradan dahil olan Dorukhan Toköz ile Rıdvan Yılmaz, EURO 2020 öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Açılış maçında Türkiye'nin, İtalya ile oynayacağının hatırlatılması üzerine Dorukhan, "Kesinlikle çok zor bir maç. Açılış maçı olduğu için de bizim için biraz daha zor olacak. Ama ne olursa olsun biz Türkiye'yiz. Bir de bu zamana kadar hangi rakip için bize zor deseler, hepsini yendik. Hollanda olsun, Fransa olsun... İstediğimiz oyunları da sergiledik. Bana kalırsa rakip önemli değil, biz o gün iyiysek, iyi olduğumuz sürece rahatlıkla gruptan çıkacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'Şenol hoca her şeyi çalıştırıyor'

Milli Takım’ın çok iyi yerlere geleceğini belirten Dorukhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. İki kupa kazandık, ikisi için de ayrı ayrı mutluyuz. Şimdi de bu kutlamaları geride bırakıp Milli Takıma odaklandık. İnşallah Milli Takım’da da elimizden geleni yapıp, ülkemizi gururlandıracağız. En iyi yerlere geleceğiz. Uzun bir hazırlık kampımız var. Şenol hoca da bize her şeyi çalıştırıyor. İnşallah maçlarda başarılı olup önümüze bakacağız."

'Hayallerimi gerçekleştirdim'

21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz ise aldığı 2 kupa nedeniyle bir hayli moralli olduğunu belirtirken, EURO 2020'nin de kendisine büyük bir tecrübe olacağını söyledi ve ekledi: "Ben de iki kupa kazandığım için çok mutluyum. İlk sezonumda böyle bir şampiyonluk yaşadığım için hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası... Ardından Milli Takım’dan davet gibi güzel bir haber aldım. Hayallerimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Şimdi sezonumuz bitti, Milli Takım’a odaklanacağız. Şenol hoca ile birlikte çalışıp, ülkemizi en iyi şekilde Avrupa'da temsil edeceğiz."