Dorukhan Toköz ile Bahar Şahin aşk yaşıyor!

Dün 24. yaş gününü kutlayan oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından sevenlerinin kutlama mesajlarını paylaştı. Peş peşe paylaşımlar yapan oyuncu, Beşiktaşlı milli futbolcu Dorukhan Toköz'le de bir fotoğrafını paylaşarak "Aşklandık" notunu düşünce ortalık adeta karıştı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

24 yaşındaki futbolcu ve oyuncunun, ilk fotoğrafı da sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı. Instagram'dan birbirini takip etmeyen ikilinin, ilişkilerinin ise yeni başladığı öğrenildi. Şahin ve Toköz, fotoğrafın ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan isimler arasında yer aldı ve paylaşımını yayından kaldırdı.



