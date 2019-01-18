Dorukhan Toköz bu kez VAR’a takılmadı

Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında attığı gol VAR'a takılan Dorukhan Toköz, şeytanın bacağını Akhisarspor maçında kırdı.

18 Ocak 2019, Cuma 21:17 Son Güncelleme:
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Dorukhan Toköz bu kez VAR’a takılmadı

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının açılış maçında Akhisarspor deplasmanına çıkan Beşiktaş’ta 23'üncü dakikada ağları havalandıran Dorukhan Toköz bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında 4-1 kaybedilen Kasımpaşa ve 2-2 berabere biten Trabzonspor karşılaşmasında attığı goller Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) tarafından iptal edilen genç futbolcu bu kez attığı golün mutluluğunu yaşadı. Genç futbolcu hem Kasımpaşa hem de Trabzonspor maçlarında önce büyük sevinç yaşamış ancak gollerinin iptal edilmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

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