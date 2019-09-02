Beşiktaş’ta transfer sezonunun gözde isimlerinden Dorukhan Toköz, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi.

Başarılı orta saha oyuncusu, özellikle İtalyan kulüplerin yoğun ilgisine rağmen takımda kalma kararı aldı. Bu düşüncesini Başkan Fikret Orman’la paylaşan başarılı oyuncu, önceki günkü Çaykur Rizespor mücadelesi sonrasında basın mensuplarıyla da düşüncelerini paylaştı.

Dorukhan, “Şampiyonluk yaşayıp sonra Beşiktaş’tan ayrılmak istiyorum” diyerek sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.