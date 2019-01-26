Dorukhan başladı, Dorukhan bitirdi

Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta mücadelesinde dün Vodafone Park’ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Taraftarı önünden 1 puanla ayrılan Kara Kartal, ligdeki puanını 30’a yükseltti ve şampiyonluk yarışında 2 puanlık önemli bir kayıp yaşadı. Dün akşamki mücadelenin ön plana çıkan ismi ise Siyah- Beyazlılar’ın son haftalara damgasını vuran ismi Dorukhan Toköz oldu. Geçen hafta Akhisarspor’a attığı muhteşem golle adından söz ettiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk 11’de başladığı karşılaşmada biri kendi kalesine olmak üzere 2 kez fileleri havalandıran isim oldu.

Necip’in şutunda...

Dolmabahçe’de ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 69. dakikasında Beşiktaş ceza alanı dışında topla buluşan Jasmin Scuk, Siyah-Beyazlılar’ın kalesine sert bir şut gönderdi. Kale önünde topa müdahale etmek isteyen Necip Uysal, meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı denedi. Ancak top, önündeki takım arkadaşı Dorukhan Toköz’e çarpıp ağlarla buluştu. Bu golün şokunu çabuk atlatan Beşiktaşlı futbolcular, Erzurumspor kalesini ablukaya aldı. 78’de Adem Ljajic’in ortasına Erzurum ceza alanında iyi yükselen Dorukhan Toköz, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla oyuna dengeyi getirdi.

Sadece 1 kez...

Maçta önce kendi kalesini ardından Erzurumspor’un filelerini havalandıran Dorukhan, 90 dakika sahada kaldığı maçta hırslı görüntüsüyle alkış topladı. Birçok kez Erzurumspor kalesi önünde pozisyon yakalayan Dorukhan, sadece 1 kez istediğini yapabildi. Karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından büyük üzüntü yaşayan 22 yaşındaki futbolcuyu, takım arkadaşları teselli etti.