Geçen sezonki performansıyla 2020 Golden Boy (Altın çocuk) ödülüne aday olan ve önceki günkü sabah bu ödülü kazanan Norveçli forvet, akşam da Hertha Berlin karşısında şov yaptı. Sarı-Siyahlılar'ın 5-2 kazandığı maçta tam 4 kez ağları sarsan 20 yaşındaki futbolcu herkesi kendisine hayran bıraktı. Yıldız oyuncu, bu sezon 12 karşılaşmada 15 gol, 3 asiste ulaştı. Bu istatistikleriyle şimdiden listeleri zorlamaya başlayan Haaland'ın, Alman deviyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hertha karşısında 4 golle yıldızlaşan Haaland, 85'te yerini Youssoufa Moukoko'ya bıraktı. Kamerun asıllı Alman futbolcu, 16 yaş 1 günle Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu unvanını milli oyuncumuz Nuri Şahin'den (16 yaş 335 gün) aldı. Dortmund'un altyaş kategorilerinde 28 maçta 50 gol atan ve U19'da 32 sınavda 48 kez ağları sarsan 16 yaşındaki forvet gelecek adına heyecan veriyor. Maçın ardından genç oyuncu için Sarı-Siyahlılar'ın teknik direktörü Lucian Favre ile golcüsü Haaland açıklamalarda bulundu. Favre, "Henüz çok genç, neler yapacağını bekleyip, göreceğiz" derken, Haaland, "O dünyadaki en büyük yetenek" ifadeleriyle Moukoko'yu onurlandırdı.