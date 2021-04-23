Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa devleri talip olmaya devam ediyor.

İngiliz basını 25 yaşındaki kaleciyle Liverpool'un ardından Alman devi Borussia Dortmund'un da devrede olduğunu yazdı. Fotospor'a dayandırılan haberde Dortmund'un genç kaleciye 20 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Liverpool'un bu teklif karşısında aradan çekilebileceği ve Uğurcan Çakır'ın önümüzdeki sezon Almanya yolunu tutabileceği belirtildi.

Trabzonspor beklemede

Trabzonspor'un ise gelebilecek başka teklifleri de değerlendirmek amacıyla Dortmund'un teklifi karşısında beklemeye geçtiği öğrenildi.





32 maçta forma giydi

Bu sezon bordo mavililerde başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de çıktığı 32 maçın 12'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Uğurcan'ın adı Liverpool, Sevilla gibi Avrupa devleriyle de anılmakta.